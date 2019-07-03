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Масштабный сбой парализовал работу Facebook, Instagram и WhatsApp

Масштабный сбой парализовал работу Facebook, Instagram и WhatsApp
19:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости технологии: В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой.

В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел сбой.

По данным сайта Downdetector, на сбой в Facebook пожаловались более 3,5 тыс. человек, на Instagram — почти 7 тыс. пользователей.

Менее всего пользователи сетовали на сбой в Whatsapp, их было около 1,6 тыс. человек. 

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Больше всего пользователи в работе Facebook жаловались на то, что не загружаются картинки (81%). Люди также возмутились тем, что в Instagram не обновляется лента новостей (89%).

Около 75% пользователей Whatsapp сообщили о том, что они не могут отправлять и получать сообщения.

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Facebook, Instagram, Сбой, WhatsApp.
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