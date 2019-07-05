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Epic Games дарит пользователям кулинарный симулятор Overcooked

Epic Games дарит пользователям кулинарный симулятор Overcooked
22:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Epic Games дарит пользователям своего онлайн-магазина EGS еще одну хорошую инди-игру.

На этот раз выбор пал на симулятор кулинарии Overcooked. Также компания назвала следующую бесплатную игру.

Для активации продукта на своем аккаунте достаточно просто перейти на его страницу в Epic Games Store и кликнуть по кнопке "Бесплатно".

Если вы желаете получить именно Overcooked - эту несложную операцию необходимо провести до 11 июля. Потом до 18 июля магазин будет раздавать дьяблоид Torchlight.

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Overcooked имеет "Крайне положительные" обзоры в Steam. Игру хвалят за симпатичную графику, креативный левел-дизайн и весёлый кооперативный режим.

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Игра, Симулятор, Epic Games, Overcooked.
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