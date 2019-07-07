Apple выпустит свой первый складной гаджет в 2020 году (Видео)

На удивление, это будет не смартфон, а планшет. То есть в сложенном виде - обычный iPad, в разложенном - уже MaсBook. Правда, диагональ экрана неизвестна, но у Apple уже есть огромный планшет iPad Pro с 12-дюймовым экраном. Также этому "монстру" приписывают еще не анонсированный процессор А-серии и модем 5G. Получается, это будет "яблочный" конкурент складному Microsoft Surface с двумя экранами. Кстати, в следующем году также ожидается выход iPhone с поддержкой сетей пятого поколения.