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Воскресенье, 07.07.2019

Apple выпустит свой первый складной гаджет в 2020 году (Видео)

На удивление, это будет не смартфон, а планшет. То есть в сложенном виде - обычный iPad, в разложенном - уже MaсBook. Правда, диагональ экрана неизвестна, но у Apple уже есть огромный планшет iPad Pro с 12-дюймовым экраном. Также этому "монстру" приписывают еще не анонсированный процессор А-серии и модем 5G. Получается, это будет "яблочный" конкурент складному Microsoft Surface с двумя экранами. Кстати, в следующем году также ожидается выход iPhone с поддержкой сетей пятого поколения.
gagadget.com
Фото: скриншот
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Apple, Гаджеты, Планшет, Складной плншет.
15:41 Сегодня Телеграф
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