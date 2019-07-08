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Samsung выпустила лимитированную версию Galaxy A80 Blackpink Special Edition

Samsung выпустила лимитированную версию Galaxy A80 Blackpink Special Edition
19:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Samsung, спустя два месяца после анонса Galaxy A80, выпустила его лимитированную версию.

Новинка получила название Galaxy A80 Blackpink Special Edition и посвящена популярной корейской музыкальной группе Blackpink.

Аппарат получил обычную расцветку корпуса, но при этом он поставляется в специальной розовой коробке с множеством дополнительных аксессуаров: док-станция для зарядки, чехол и карточки с изображением членов группы.

Работает смартфон на ОС Android с оболочкой One UI и предустановленной темой Blackpink. Новинка будет продаваться в некоторых странах мира.

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"Начинка" в Galaxy A80 Blackpink Special Edition ничем не отличается от обычной версии смартфона. У него установлен большой 6.7-дюймовый Infinity Super AMOLED-дисплей без отверстий и вырезов, процессор Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, аккумулятор на 3700 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт и тройная камера на 48 Мп + 8 Мп + 3D ToF. Она, благодаря специальной конструкции, выступает в качестве основной и фронтальной.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Galaxy A80 Blackpink Special Edition.
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