Мессенджер Telegram добавил новую функцию

Новости технологии: Новые стикеры весят в шесть раз меньше чем фотографии и потребляют меньше заряда батареи, чем гифки.

Популярный мессенджер Telegram добавил новую интересную функцию – возможность обмениваться анимированными стикерами. Об этом говорится в блоге компании.

Как известно, в мессенджере доступны несколько наборов стикеров.

"Если одним изображением можно заменить тысячу слов, то анимированным стикером – 180 000", – говорят в команде.

Как получить. Чтобы создать свой пак анимированных стикеров, нужно скачать файлы формата бота @stickers после чего ввести команду / newanimated.

Требования. Размер стикера не должен превышать 12х512 пикселей. Продолжительность анимации должна составлять не более 3 секунд. Вес стикера – не более 64 КБ.

Напомним, Telegram запустил стикеры в 2015 году. Сейчас в компании говорят, что за этот период ими воспользовались 2 миллиарда пользователей.