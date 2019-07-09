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Мессенджер Telegram добавил новую функцию

Мессенджер Telegram добавил новую функцию
11:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии: Новые стикеры весят в шесть раз меньше чем фотографии и потребляют меньше заряда батареи, чем гифки.

Популярный мессенджер Telegram добавил новую интересную функцию – возможность обмениваться анимированными стикерами. Об этом говорится в блоге компании.

Как известно, в мессенджере доступны несколько наборов стикеров.

"Если одним изображением можно заменить тысячу слов, то анимированным стикером – 180 000", – говорят в команде.

Как получить. Чтобы создать свой пак анимированных стикеров, нужно скачать файлы формата бота @stickers после чего ввести команду / newanimated.

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Требования. Размер стикера не должен превышать 12х512 пикселей. Продолжительность анимации должна составлять не более 3 секунд. Вес стикера – не более 64 КБ.

Напомним, Telegram запустил стикеры в 2015 году. Сейчас в компании говорят, что за этот период ими воспользовались 2 миллиарда пользователей.

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Технологии, Функции, Telegram, Техно, Стикеры, Мессенджер Telegram.
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