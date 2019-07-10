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Японский зонд "Хаябуса-2" начал посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" начал посадку на астероид Рюгу
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости технологии: В апреле с борта зонда был запущен металлический объект, который при помощи взрыва создал на поверхности астероида искусственный кратер.

Японский космический зонд "Хаябуса-2" приступил к посадке на астероид Рюгу, что представляет собой первую в мире миссию, направленную на сбор образцов на этом астероиде.

Об этом сообщает NHK World.

"Космический зонд "Хаябуса-2" начал в среду спуск с высоты 20 тыс. метров над поверхностью астероида Рюгу", - говорится в сообщении.

Зонд будет снижаться с более медленной скоростью, чем обычная пешая ходьба, с целью совершить посадку в районе искусственного кратера на астероиде приблизительно в 10 часов 5 минут утра по японскому времени в четверг.

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Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) сообщило, что "Хаябуса-2" совершит попытку сбора образцов материи вокруг кратера, что будет представлять первую в мире попытку исследования внутренней материи астероида.

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Все по теме:

Технологии, Техно, Японский зонд, "Hayabusa-2", Астероид Рюга.
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