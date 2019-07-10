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Новый Huawei Mate 30 Lite "засветился" в Интернете

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Новый Huawei Mate 30 Lite "засветился" в Интернете
18:03 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии: В базе данных китайского сертификационного бюро TENAA заметили новый смартфон Huawei с номерами моделей SPN-AL00 и SPM-TL00.

Что известно

Речь идёт о Huawei Mate 30 Lite, который на китайском рынке получит название Huawei Nova 5i Pro. Аппарат, согласно документам, имеет следующие габариты корпуса: 156.1×73.9×8.3 мм. У него установлен 6.26-дюймовый IPS-экран c разрешением Full HD+, аккумулятор на 3900 мАч, 6/8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ, основная камера с четырьмя модулями на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронтальная на 32 Мп.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор с максимальной тактовой частотой 2.2 ГГц. Модель чипа не указана, но предположительно, это будет фирменный 7-нанометровый SoC Kirin 810. Аппарат работает на операционной системе Android 9 Pie. Фотографий новинки в документах пока нет, но они должны появится уже в ближайшие дни.

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Когда ждать

Если верить утечкам, презентация смартфона состоится раньше, чем анонс Mate 30 и Mate 30 Pro. Точной даты, к сожалению, пока нет.

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Huawei, TENAA, Huawei Mate 30 Lite.
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