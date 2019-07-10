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Среда, 10.07.2019
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Bloodhound планирует разогнать свое сверхзвуковое авто до 1227 километров в час
Bloodhound планирует разогнать свое сверхзвуковое авто до 1227 километров в час

Bloodhound планирует разогнать свое сверхзвуковое авто до 1227 километров в час

Bloodhound планирует разогнать свое сверхзвуковое авто до 1227 километров в час
19:59 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter

Новости технологии: Проект Bloodhound Programme Ltd. стартовал в 2008 году, спустя два года компания представила первый прототип своего сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSС.

По замыслу создателей, машина должна была преодолеть сверхзвуковой барьер и побить действующий мировой рекорд скорости в 1227 километров в час. Это достижение принадлежит английскому пилоту Энди Грину, и вот уже более 20 лет его никто не может превзойти.

В конце прошлого года Bloodhound объявила о своем закрытии в связи с финансовыми проблемами. И планка, установленная Грином, так и осталось бы недостижимой, если бы в марте 2019 года английский предприниматель Ян Уорхерст не выкупил Bloodhound. Бизнесмен провел некоторые перестановки, переименовал саму машину, поменял ее цвет, а также перевел штаб компании из Бристоля в Беркли (Глостершир).

Как сообщает BBC, сейчас Уорхерст официально заявил, что автомобиль Bloodhound LSR (Land Speed Record) готов отправиться на испытания в Южно-Африканскую Республику, которые пройдут в этом октябре на высохшем озере Хакскин-Пан. В свою очередь, соревнования, где планируется установить новый рекорд, состоятся в 2020 году. Однако участие в них зависит от успешности тестов и финансирования.

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Во время испытаний Bloodhound LSR хотят разогнать до 800-960 километров в чаc: таким образом команда намерена понять, как еще повысить скорость, а также как тормозить, используя комбинацию воздушных тормозов, парашютов и стальных дисков. Автомобиль будет работать на двигателе Rolls-Royce Eurofighter, предназначенном для сверхзвуковых истребителей, а управлять шеститонным Bloodhound LSR мощностью в 135 тысяч лошадиных сил будет, опять же, Энди Грин.

"Скорее всего, автомобиль будет чувствовать себя так, будто едет по льду. Но мы сможем понять, насколько хорошо настроили машину. Это важный эксперимент, чтобы получить возможность управлять машиной во всем диапазоне скоростей", - рассказал об испытаниях Грин.

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Между тем коммерческий директор компании Эван Ханимен уверен, что как только инвесторы увидят всю потенциальную мощь автомобиля, они готовы будут вложиться в него, чтобы состязания 2020 года все же состоялись.

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Модель, Компания, Авто, Прототип, Bloodhound LSR, Bloodhound Programme Ltd., Сверхзвуковое авто.
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