Простые, и в то же время прибыльные идеи, которые обогатили своих создателей

Некоторые идеи выглядят настолько простыми, что многие люди задаются вопросом: "Почему она не пришла мне в голову раньше"? Но хорошее понимание того, какой продукт вы хотите получить - не единственное, что необходимо для его успеха, в противном случае мы все были бы миллионерами. Для его продвижения нужно планировать, разрабатывать бизнес-стратегии и тестировать продукт, чтобы он стал лучше. Вот список из десяти простых идей, которые сделали людей миллионерами. Все они из разных областей, у них разное прошлое, но у всех было нечто общее: они верили в свой продукт и не боялись много раз услышать отказ.