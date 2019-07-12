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Пятница, 12.07.2019

Перезапуск рейсинга GRID: свежий геймплейный трейлер (Видео)

Codemasters представила свежий геймплейный трейлер GRID — перезапуска одноимённой гоночной серии. В ролике можно увидеть такие локации, как улицы Гаваны и английская трасса Брэндс-Хэтч. Напомним, что игра похвастает системой мести "Немезида", заставляющей ИИ-соперников всячески пакостить вам в ответ, и наличием одного из лучших гонщиков "Формулы-1"  — Фернандо Алонсо (Fernando Alonso), который также консультировал разработчиков. GRID выйдет 11 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Покупатели Ultimate Edition могут начать игру на три дня раньше — 8 октября. В ноябре гонка также заглянет в стартовую библиотеку Google Stadia.
stopgame.ru
Фото: Твиттер
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Игры, GRID, Рейсинг, Codemasters.
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