В работе Twitter произошёл сбой по всему миру

В работе социальной сети Twitter произошел глобальный сбой.
Об этом сообщает Downdetector.
На работу Twitter 11 июля около 22.00 стали жаловаться пользователи по всему миру. У них не обновляется лента и исчезли все фолловеры.
Отмечается, что 45% жалобы пользователей связанные с проблемами с входом через сайт Twitter, 33% - из приложения на iPhone или iPad и 21% - с Android.
Также Downdetector сообщает, что проблемы наблюдаются и 12 июля, однако на данный момент в Украине сложностей с входом в Twitter нет.
В официальном аккаунте компании после восстановления работы сервиса появилось сообщение "Скучали за нами?" (Miss us?).