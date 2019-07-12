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В работе Twitter произошёл сбой по всему миру

В работе Twitter произошёл сбой по всему миру
09:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости технологии: При попытке зайти в соцсеть появлялось сообщение о наличии определенных технических неполадок.

В работе социальной сети Twitter произошел глобальный сбой.

Об этом сообщает Downdetector.

На работу Twitter 11 июля около 22.00 стали жаловаться пользователи по всему миру. У них не обновляется лента и исчезли все фолловеры.

Отмечается, что 45% жалобы пользователей связанные с проблемами с входом через сайт Twitter, 33% - из приложения на iPhone или iPad и 21% - с Android.

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Также Downdetector сообщает, что проблемы наблюдаются и 12 июля, однако на данный момент в Украине сложностей с входом в Twitter нет.

В официальном аккаунте компании после восстановления работы сервиса появилось сообщение "Скучали за нами?" (Miss us?).

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Соцсети, Социальные сети, Технологии, Сбой, Неполадки, Twitter, Техно.
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