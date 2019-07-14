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Первые телевизоры Huawei выйдут под брендом Honor

Первые телевизоры Huawei выйдут под брендом Honor
14:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Huawei, и ее суббренд Honor готовятся к выходу на рынок смарт-телевизоров.

Как оказалось, первый телевизор Huawei дебютирует все-таки под брендом Honor.

Чего ждать

Honor направил в Ведомство по товарным знакам Китая заявки на регистрацию нескольких новых торговых марок: Honor Smart Screen и Honor Vision. Ожидается, что под такими названиями и выйдут первые "умные" телевизоры производителя.

По слухам, это будут телевизоры с камерой и некоторыми функциями смартфона. Раньше сообщалось, что одна из первых моделей будет 55-дюймовой формата 4К.

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Что касается Huawei, ее телевизор выйдет позже. Это будет дорогая модель с дисплеем с разрешением 8K (в 16 раз больше точек на дюйм, чем при Full HD), поддержкой сетей пятого поколения, фирменным модемом Balong 5000 и возможностью управления "умным" домом.

Когда ждать?

Скорее всего, презентация телевизоров Honor состоится уже завтра, 15 июля. По крайней мере, на это намекает тизер. На изображении говорится о "нарушении правил и открытии интеллектуального будущего".

Правда, пока непонятно, будут ли эти телевизоры продаваться за пределами Китая.

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Huawei, Телевизоры, Honor, Honor Smart Screen, Honor Vision.
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