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В шутере Destiny 2 появится механика добиваний (Видео)

В шутере Destiny 2 появится механика добиваний (Видео)
22:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Bungie рассказала о важном нововведении для своего шутера Destiny 2.

В осеннем дополнении Shadowkeep в игре появятся кинематографические добивания.

По словам директора франшизы Destiny Люка Смита, добивающие приёмы будут занимать отдельный слот в броне персонажа. Оснастив себя этим модулем, игрок сможет увидеть специальный индикатор над тяжело раненным противником. Он будет означать, что самое время выбить из врага всю дурь, с сопутствующей красивой анимацией.

Известно, что добивания будут расходовать очки "Супер-заряда", также предусмотрена возможность их улучшения.

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Релиз Destiny 2: Shadowkeep состоится 17 сентября 2019 года, вместе с выходом бесплатной версии игры New Light в Steam.

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Все по теме:

Игра, Трейлер, Шутер, Bungie, Destiny 2.
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