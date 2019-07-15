Qualcomm выпустила новую флагманскую платформу Snapdragon 855 Plus

Что известно
Как можно понять из названия новинки, чип стал слегка улучшенной версией обычного Snapdragon 855. Процессор получил одно высокопроизводительное ядро Kryo 485 (на базе ARM Cortex A76) с разогнанной тактовой частотой до 2.96 ГГц. В обычной версии чипа этот показатель достигал максимальной отметки в 2.84 ГГц. Остальные ядра Snapdragon 855 Plus не изменились: 3 ядра Kryo 485 (до 2.42 ГГц) и 4 ядра Kryo 385 (до 1.8 ГГц).
Следующим отличием нового чипсета стала разогнанная производительность графического процессора Adreno 640. Благодаря этому увеличилась его мощность на 15% в сравнении с Adreno 640 в Snapdragon 855. Другие спецификации Snapdragon 855 Plus остались такими же.
Когда ждать
Первым новый SoC получит игровой смартфон ASUS ROG Phone 2. Новинку должны представить в Китае 23 июля.