Control для ПК: определены системные требования

Новости технологии: До релиза Control осталось больше месяца, и Remedy решили подготовить PC-геймеров к выходу игры, раскрыв системные требования.

Чтобы поиграть в Control на максимальной графике с трассировкой лучей, готовьте Intel Core i5-8600K, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту GeForce RTX 2080. Для запуска игры с минимальными настройками понадобится Intel Core i5-7500, 8 ГБ "оперативки" и GeForce GTX 1060.

Минимальные системные требования Control:

ОС: Windows 7 (x64);

Процессор: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X;

ОЗУ: 8 ГБ;

Видеокарта: GeForce GTX 1060 / AMD RX580 или GeForce RTX 2060 для трассировки лучей.

Рекомендуемые системные требования Control:

ОС: Windows 10 (x64);

Процессор: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X;

ОЗУ: 16 ГБ;

Видеокарта: GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII или GeForce RTX 2080 для трассировки лучей.

Если сомневаетесь, стоит ли обновлять PC ради трассировки лучей, то взгляните на геймплей Control с максимальными настройками графики и включенной RTX.