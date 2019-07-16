Control для ПК: определены системные требования

Чтобы поиграть в Control на максимальной графике с трассировкой лучей, готовьте Intel Core i5-8600K, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту GeForce RTX 2080. Для запуска игры с минимальными настройками понадобится Intel Core i5-7500, 8 ГБ "оперативки" и GeForce GTX 1060.
Минимальные системные требования Control:
Рекомендуемые системные требования Control:
Если сомневаетесь, стоит ли обновлять PC ради трассировки лучей, то взгляните на геймплей Control с максимальными настройками графики и включенной RTX.