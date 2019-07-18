Борьба с осами по-американски: на дрон установили огнемет и это брутально (Видео)

Новости технологии: В США начали продавать огнемет для дронов.

Изобретенные в 1901 году немецким ученым Рихардом Фидлером огнеметы сегодня в основном используются в сельскохозяйственной промышленности. Например, при помощи испускаемого ими огня, фермеры очищают огромные поля от сорняков. Также эти огненные оружия используются для уничтожения больших осиных гнезд, а благодаря главе компаний Tesla и SpaceX, с недавнего времени стали любимыми игрушками американцев. Но как сделать так, чтобы огнеметы стали еще более опасными и полезными? Правильно — установить их на беспилотные дроны с дистанционным управлением.

Именно так посчитала американская компания Throwflame, которая разработала легкий и компактный огнемет, который можно прикрепить практически к любому беспилотному аппарату. Комплект состоит из самого огнемета и канистры для горючей смеси — они крепятся к корпусу аппарата и позволяют ему стрелять огненными струями на расстояние до 7,5 метров.

Принцип работы огнемета достаточно прост — горючая смесь под давлением вылетает из ствола и поджигается электрическим зарядом. Объем резервуара для горючего вещества составляет 3,78 литров, чего хватает на 1,5 минуты непрерывной подачи огня. Благодаря установленным на беспилотных аппаратах камерам, владельцы летающих огнеметов смогут попадать точно в цель.

Огнемет создан из максимально легких материалов, и весит всего 1,8 килограмма. Его можно установить практически на любой дрон, но разработчики рекомендуют использовать модель под названием DJI S1000 — он оснащен восемью винтами и может поднимать тяжелые грузы, но он стоит дороже 200 000 рублей. Однако, в продаже есть и модели подешевле, которые тоже оснащены большим количеством винтов и могут поднимать грузы массой до 2,2 килограммов.

Стоимость огнемета равна 1500 долларам. Такой комплект может показаться слишком дорогим, но летающий огнемет может решить массу серьезных проблем. Например, на данный момент в США существуют трехметровые осиные гнезда, внутри которых живут десятки тысяч смертельно опасных насекомых. Никто не рискует подходить к ним близко, однако это легко может сделать летающий огнемет и сжечь ужасные гнезда вместе с их обитателями.