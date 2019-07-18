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Четверг, 18.07.2019
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Toyota и JAXA создадут водородный лунный вездеход

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Toyota и JAXA создадут водородный лунный вездеход
20:49 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Согласно подписанному соглашению, запуск лунного ровера ожидают к 2029 году.

Компания Toyota и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали контракт на создание водородного лунного вездехода. Об этом сообщается на официальном сайте автомобильной корпорации.

Из соглашения следует, что на протяжении следующих трех лет стороны будут работать над созданием и испытанием прототипов, а сам запуск лунохода может состояться в 2029 году.

Весной 2019 года была представлена концепция того, как может выглядеть такой электроровер: это будет шестиколесный грузовик длиной в шесть метров, шириной 5,2 метра и высотой более 3,6 метра. Объем внутреннего пространства превышает 13 кубических метров, то есть луноход сможет вмещать от двух до четырех человек без скафандров (внутри можно будет находиться без них). На автомобиль планируют также установить складную солнечную панель, которая в случае необходимости будет генерировать электричество.

Управление будет как ручным, так и дистанционным. В автономном состоянии ровер будет исследовать полярные области спутника Земли и испытывать технологии, применение которых впоследствии станет возможным на других планетах.

Подписанный сейчас контракт означает старт разработки и развитие анонсированной концепции. Предполагается, что прототип, создание которого запланировано на 2020 год, будет основываться на серийном автомобиле Toyota, в частности на водородной гибридной модели Mirai.

В 2021 году прототип и его компоненты протестируют на Земле, уточняется в заявлении компании. С 2022-го могут стартовать испытания систем движения в полярных регионах. Непосредственно производство лунохода хотят начать в 2027 году.

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По словам представителей JAXA, на Луне ровер ожидает непростая миссия: так, он должен будет преодолеть более 9,5 тысячи километров по кратерам, склонам и холмам, при этом на протяжении всего пути луноход будет подвергаться повышенным уровням радиации и температур.

Тем временем в NASA уже представили проект миниатюрного лунохода, который в 2021 году отправится на спутник нашей планеты.

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Toyota, Технологии, Вездеход, Луноход, Техно, JAXA.
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