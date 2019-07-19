Microsoft показала систему для противодействия вмешательствам в выборы

Новости технологии: Microsoft продемонстрировала систему для проведения честных выборов.

Microsoft представил первую систему для голосования на выборах с технологией ElectionGuard. Компания предлагает таким образом обезопасить выборы от внешнего вмешательства.

Система состоит из трех частей: планшет Surface Tablet, принтер и адаптивный контроллер Xbox Adaptive Controller.

После того, как избиратель проголосует, его ответ будет зашифрован, а пользователю выдадут код отслеживания. Так избиратель сможет следить, что его голос учли и не изменили в процессе. С помощью принтера можно будет дополнительно опустить бюллетень в ящик для голосования.

ПО будет бесплатным и будет доступно в США и других демократических стран по всему миру. Ранее в компании рассказали, что Microsoft уже сотрудничает с некоторыми поставщиками избирательных технологий в США, вроде Clear Ballot и Smartmatic. Они могут внедрить ElectionGuard уже на президентских выборах США в 2020 году.