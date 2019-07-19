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Сегодня Google Doodle говорит, что 50 лет со дня высадки на Луну

Сегодня Google Doodle говорит, что 50 лет со дня высадки на Луну
07:46 Сегодня Телеграф

Новости технологии: Совсем недавно программа НАСА "Артемида", названная в честь сестры Аполлона в греческой мифологии, направлена на то, чтобы доставить первую женщину на Луну.

Пятьдесят лет назад миссия НАСА "Аполлон-11" изменила наш мир и представления о том, что можно сделать, успешно высадив людей на поверхность Луны - и доставив их домой безопасно - впервые в истории. Сегодняшнее видео Doodle отмечает этот момент человеческих достижений, проведя нас через путешествие на Луну и обратно, рассказанное кем-то, кто из первых рук знает об этом эпическом событии: бывшим астронавтом и пилотом командного модуля Аполлона-11 Майклом Коллинзом.

Над проектом "Аполлон" работала команда из 400 000 человек со всего мира, в основном это работники фабрики, ученые и инженеры, которые никогда не покидали землю. Среди этих 400 000 были астронавты миссии Нил Армстронг, Эдвин "Базз" Олдрин и Майкл Коллинз. Их историческое путешествие началось, когда 16 июля 1969 года из космического центра Кеннеди во Флориде стартовала ракета "Сатурн-V". После достижения орбиты вокруг Луны лунный модуль, известный как "Орел", отделился для 13-минутного полета к поверхности. , Тем временем астронавт Майкл Коллинз остался в командном модуле, который в конечном итоге доставит всех трех астронавтов домой на Землю.

По пути к поверхности Луны Армстронг и Олдрин потеряли радиосвязь с Землей, бортовой компьютер показал незнакомые коды ошибок, и топлива не хватило. Когда миллионы с тревожным ожиданием смотрели по телевизору, они успешно направили модуль на безопасную посадку на кратере, получившем название "Море спокойствия" 20 июля 1969 года. 

Вскоре после этого Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, заявив теперь печально известные слова: "Это один маленький шаг для человека, один гигантский скачок для человечества".

25 июля 1969 года, благополучно вернувшись на Землю, за командой "Аполлон-11" последовали еще 10 астронавтов, и последняя миссия состоялась в 1972 году. Бесчисленные научные открытия - от сканирования КПП до лиофилизированных продуктов - произошли благодаря миссии Луна.

Освоение космоса продолжается и по сей день, благодаря таким вехам, как Международная космическая станция и планы полета на Марс. 

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Все по теме:

НАСА, Луна, Марс, Технологии, Аполлон, Doodle, Техно, Высадка на Луну, 19 июля.
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