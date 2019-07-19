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"Call of Duty: Modern Warfare": геймплей на PS4 Pro в 4К и 60 FPS (Видео)

"Call of Duty: Modern Warfare": геймплей на PS4 Pro в 4К и 60 FPS (Видео)
22:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Activision выпустили пятиминутный ролик с мультиплеерным режимом "Перестрелка" без комментариев.

Что показали

Геймплейный ролик записан в 4К и 60 FPS с PlayStation 4 Pro, так что у вас есть шанс оценить графику консольной версии. Что касается игрового процесса, то обновленная Modern Warfare выглядит более серьезно. Во-первых, оружие уже меньше напоминает пластиковые игрушки. Это касается не только внешнего вида, но и звука с отдачей. Во-вторых, игровой процесс стал медленнее, если сравнивать с той же Black Ops 4, но в то же время более тактическим.

Напомним, что обновленная Call of Duty: Modern Warfare выйдет уже 25 октября на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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Ранее сообщалось, что до релиза видеоигры Control осталось больше месяца, и Remedy решили подготовить PC-геймеров к выходу игры, раскрыв системные требования. Для запуска игры с минимальными настройками понадобится Intel Core i5-7500, 8 ГБ "оперативки" и GeForce GTX 1060.

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Видео, Call of Duty, Видеоигра, Call of Duty: Modern Warfare.
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