Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
Первое заседание Рады нового созыва должно состояться не позднее 10 сентября
Первое заседание Рады нового созыва должно состояться не позднее 10 сентября
В МИД назвали причину осложнения в украино-венгерских отношениях
В МИД назвали причину осложнения в украино-венгерских отношениях
Ломаченко - Кэмпбелл: бой официально состоится в Лондоне
Ломаченко - Кэмпбелл: бой официально состоится в Лондоне
Катрин Денев прилетела в Украину на Одесский кинофестиваль
Катрин Денев прилетела в Украину на Одесский кинофестиваль

Airbus представила концепт пернатого пассажирского самолета

Airbus представила концепт пернатого пассажирского самолета
14:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Природа вдохновила европейских авиаконструкторов на идею создания пассажирского самолета Bird of Prey.

Концептуальный дизайн самолета был продемонстрирован на международном авиационном показе авиационной техники Royal International Air Tattoo, проходившем на аэродроме Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Глостершире (Великобритания). Bird of Prey представляет собой гибридно-электрический турбовинтовой региональный самолет, способный выполнять широкий спектр задач.

Европейский аэрокосмический гигант, одна из крупнейших аэрокосмических и оборонных компаний в мире Airbus заявила, что разработала концептуальный авиалайнер с целью «мотивировать следующее поколение авиационных инженеров, демонстрируя то, как они могут изменить ситуацию, применяя технологии, исследованные в компании, в гибридно-электрической силовой установке, системах управления и современных композитных материалах».

Концепт можно рассматривать в рамках планов Airbus сократить выбросы в аэрокосмической промышленности на 50 процентов к 2050 году.

Однако почему крылатая машина имеет столь необычную внешность? Еще Леонардо да Винчи вдохновлялся идеей полетов, глядя на птиц и предполагая, что можно скопировать крыло пернатых для создания летальных аппаратов будущего. В Airbus захотели вернуться к идеям гения эпохи Возрождения. В компании говорят, что уникальные особенности хвоста и крыла похожи на строение таких птиц, как калифорнийский кондор. Они имеют «зубцы», каждый из которых может управляться индивидуально.

В теории такие решения могут оптимизировать полет, уменьшив потребление топлива и сделав машину более безопасной. Однако стоит отметить, что представленный концепт — всего лишь демонстрация идей, направленных не столько на отработку реальных технологий, сколько, как уже отмечалось выше, на достижение «вау-эффекта». Маловероятно, что мы когда-нибудь увидим такую машину на взлетно-посадочной полосе.

Стоит отметить, что Airbus довольно часто предлагает смелые и даже революционные идеи. Ранее компания запатентовала пассажирский самолет, который будет разделяться на две части для оптимизации посадки и высадки людей. Эта разработка может в корне изменить мир гражданской авиации.

Аэропорт "Черкассы" начал подготовку к приему самолетов класса Airbus и Boeing

А недавно нидерландские разработчики показали экзотический концепт авиалайнера будущего, представляющий собой огромное «летающее крыло», которое в задней части раздваивается, образуя V-образную структуру. В пресс-релизе Делфтского технического университета (TU Delft) сообщается, что работы над проектом ведутся при поддержке компании KLM.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Airbus, Самолет, Птица, Концепт, Royal International Air Tattoo.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Идеальные формы: Жозефин Скривер снялась для сексуальной обложки журнала
04 Пополнение в семье Анджелины Джоли: актриса купила дочери домашнего питомца
05 Красивые поздравления с днем рождения на 20 июля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
США и ОБСЕ призвали завершить расследования убийства Павла Шеремета
США и ОБСЕ призвали завершить расследования убийства Павла Шеремета
В Индии от молнии пострадали почти 25 человек
В Индии от молнии пострадали почти 25 человек
Выборы в Раду: Авиация МВД вступила на дежурство
Выборы в Раду: Авиация МВД вступила на дежурство
SpaceX перенесла запуск Dragon к МКС
SpaceX перенесла запуск Dragon к МКС
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь