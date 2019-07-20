Airbus представила концепт пернатого пассажирского самолета

Концептуальный дизайн самолета был продемонстрирован на международном авиационном показе авиационной техники Royal International Air Tattoo, проходившем на аэродроме Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Глостершире (Великобритания). Bird of Prey представляет собой гибридно-электрический турбовинтовой региональный самолет, способный выполнять широкий спектр задач.
Европейский аэрокосмический гигант, одна из крупнейших аэрокосмических и оборонных компаний в мире Airbus заявила, что разработала концептуальный авиалайнер с целью «мотивировать следующее поколение авиационных инженеров, демонстрируя то, как они могут изменить ситуацию, применяя технологии, исследованные в компании, в гибридно-электрической силовой установке, системах управления и современных композитных материалах».
Концепт можно рассматривать в рамках планов Airbus сократить выбросы в аэрокосмической промышленности на 50 процентов к 2050 году.
Однако почему крылатая машина имеет столь необычную внешность? Еще Леонардо да Винчи вдохновлялся идеей полетов, глядя на птиц и предполагая, что можно скопировать крыло пернатых для создания летальных аппаратов будущего. В Airbus захотели вернуться к идеям гения эпохи Возрождения. В компании говорят, что уникальные особенности хвоста и крыла похожи на строение таких птиц, как калифорнийский кондор. Они имеют «зубцы», каждый из которых может управляться индивидуально.
В теории такие решения могут оптимизировать полет, уменьшив потребление топлива и сделав машину более безопасной. Однако стоит отметить, что представленный концепт — всего лишь демонстрация идей, направленных не столько на отработку реальных технологий, сколько, как уже отмечалось выше, на достижение «вау-эффекта». Маловероятно, что мы когда-нибудь увидим такую машину на взлетно-посадочной полосе.
Стоит отметить, что Airbus довольно часто предлагает смелые и даже революционные идеи. Ранее компания запатентовала пассажирский самолет, который будет разделяться на две части для оптимизации посадки и высадки людей. Эта разработка может в корне изменить мир гражданской авиации.
А недавно нидерландские разработчики показали экзотический концепт авиалайнера будущего, представляющий собой огромное «летающее крыло», которое в задней части раздваивается, образуя V-образную структуру. В пресс-релизе Делфтского технического университета (TU Delft) сообщается, что работы над проектом ведутся при поддержке компании KLM.