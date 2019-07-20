Airbus представила концепт пернатого пассажирского самолета

Новости технологии: Природа вдохновила европейских авиаконструкторов на идею создания пассажирского самолета Bird of Prey.

Концептуальный дизайн самолета был продемонстрирован на международном авиационном показе авиационной техники Royal International Air Tattoo, проходившем на аэродроме Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Глостершире (Великобритания). Bird of Prey представляет собой гибридно-электрический турбовинтовой региональный самолет, способный выполнять широкий спектр задач.

Европейский аэрокосмический гигант, одна из крупнейших аэрокосмических и оборонных компаний в мире Airbus заявила, что разработала концептуальный авиалайнер с целью «мотивировать следующее поколение авиационных инженеров, демонстрируя то, как они могут изменить ситуацию, применяя технологии, исследованные в компании, в гибридно-электрической силовой установке, системах управления и современных композитных материалах».

Концепт можно рассматривать в рамках планов Airbus сократить выбросы в аэрокосмической промышленности на 50 процентов к 2050 году.

Однако почему крылатая машина имеет столь необычную внешность? Еще Леонардо да Винчи вдохновлялся идеей полетов, глядя на птиц и предполагая, что можно скопировать крыло пернатых для создания летальных аппаратов будущего. В Airbus захотели вернуться к идеям гения эпохи Возрождения. В компании говорят, что уникальные особенности хвоста и крыла похожи на строение таких птиц, как калифорнийский кондор. Они имеют «зубцы», каждый из которых может управляться индивидуально.

В теории такие решения могут оптимизировать полет, уменьшив потребление топлива и сделав машину более безопасной. Однако стоит отметить, что представленный концепт — всего лишь демонстрация идей, направленных не столько на отработку реальных технологий, сколько, как уже отмечалось выше, на достижение «вау-эффекта». Маловероятно, что мы когда-нибудь увидим такую машину на взлетно-посадочной полосе.

Стоит отметить, что Airbus довольно часто предлагает смелые и даже революционные идеи. Ранее компания запатентовала пассажирский самолет, который будет разделяться на две части для оптимизации посадки и высадки людей. Эта разработка может в корне изменить мир гражданской авиации.

А недавно нидерландские разработчики показали экзотический концепт авиалайнера будущего, представляющий собой огромное «летающее крыло», которое в задней части раздваивается, образуя V-образную структуру. В пресс-релизе Делфтского технического университета (TU Delft) сообщается, что работы над проектом ведутся при поддержке компании KLM.