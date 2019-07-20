У флагмана Xiaomi Mi Mix 4 появится камера с супер-телеобъективом

Новости технологии: В этом году компания Xiaomi выпустит еще один флагман - Mi Mix 4. Когда это произойдет - пока неизвестно, но в сети появляется все больше информации о новинке.

Директор по продуктам Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas), пообщавшись с пользователями в китайской соцсети Weibo, рассказал что Xiaomi Mi Mix 4 должен получить супер-телеобъектив.

Других подробностей он не рассказал, но очевидно, что у основной камеры будет несколько модулей.

Раньше Ван Тен говорил, что у нового флагмана будет более качественный датчик, чем 64-мегапиксельный Samsung ISOCELL Bright GW1. Какой именно - тоже остается загадкой.

Кроме того, Xiaomi Mi Mix 4 приписывают новый процессор Snapdragon 855 Plus, подэкранный сканер отпечатков пальцев сверхбыструю зарядку.