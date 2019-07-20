Электрический шуруповерт: особенности новинки от Xiaomi

Новинку продают на фирменной краудфандинговой платформе компании. Отметим, за 56 минут ей удалось собрать уже 10 000 заказов.
Дизайн. Миниатюрный шуруповерт Mijia Electric Screwdriver выполнен в минималистическом монолитном дизайне, за который Xiaomi получила престижную награду iF Industrial Design Award 2019.
Корпус устройства изготовлен из высококачественного инженерного пластика, имеет высокую термостойкость и ударопрочность. Использование специальной краски обеспечивает надежное сцепление при эксплуатации. Кроме того, такое покрытие более устойчиво к грязи и коррозии.
Характеристики. В Mijia Electric Screwdriver установлен аккумулятор емкостью 2000 мАч, заряда которого хватает на вкручивание 180 саморезов или более чем 200 обычных винтов. Максимальный крутящий момент 5 Н · м, чего достаточно для домашнего использования.
Обзор Xiaomi Mijia Electric Screwdriver
Цена. В рамках предварительного заказа Mijia Electric Screwdriver продается по цене 23 доллара (около 600 гривен), а в рознице устройство можно будет приобрести за 29 долларов.