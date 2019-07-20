Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
Выборы в Раду: 136 кандидатов выбыли из предвыборной гонки
Выборы в Раду: 136 кандидатов выбыли из предвыборной гонки
Более 12,5 тысяч украинцев получили ID-карточки накануне выборов в Раду
Более 12,5 тысяч украинцев получили ID-карточки накануне выборов в Раду
КАН-2019: Беннасер - лучший игрок турнира, Игало - лучший бомбардир
КАН-2019: Беннасер - лучший игрок турнира, Игало - лучший бомбардир
Первые лауреаты Одесского кинофестиваля: FIPRESCI назвало лучшие фильмы
Первые лауреаты Одесского кинофестиваля: FIPRESCI назвало лучшие фильмы

Электрический шуруповерт: особенности новинки от Xiaomi

Электрический шуруповерт: особенности новинки от Xiaomi
18:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости технологии: Компания Xiaomi объявила о старте продаж электрического шуруповерта Mijia Electric Screwdriver.

Новинку продают на фирменной краудфандинговой платформе компании. Отметим, за 56 минут ей удалось собрать уже 10 000 заказов.

Дизайн. Миниатюрный шуруповерт Mijia Electric Screwdriver выполнен в минималистическом монолитном дизайне, за который Xiaomi получила престижную награду iF Industrial Design Award 2019.

Корпус устройства изготовлен из высококачественного инженерного пластика, имеет высокую термостойкость и ударопрочность. Использование специальной краски обеспечивает надежное сцепление при эксплуатации. Кроме того, такое покрытие более устойчиво к грязи и коррозии.

Характеристики. В Mijia Electric Screwdriver установлен аккумулятор емкостью 2000 мАч, заряда которого хватает на вкручивание 180 саморезов или более чем 200 обычных винтов. Максимальный крутящий момент 5 Н · м, чего достаточно для домашнего использования.

Обзор Xiaomi Mijia Electric Screwdriver 

 

У флагмана Xiaomi Mi Mix 4 появится камера с супер-телеобъективом

Цена. В рамках предварительного заказа Mijia Electric Screwdriver продается по цене 23 доллара (около 600 гривен), а в рознице устройство можно будет приобрести за 29 долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Техно, Xiaomi, Шуруповерт, Электрический шуруповерт, Xiaomi Mijia Electric Screwdriver.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Красивые поздравления с днем рождения на 20 июля
04 Пополнение в семье Анджелины Джоли: актриса купила дочери домашнего питомца
05 Идеальные формы: Жозефин Скривер снялась для сексуальной обложки журнала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Николаеве избили кандидата в нардепы
В Николаеве избили кандидата в нардепы
В Индии от молнии пострадали почти 25 человек
В Индии от молнии пострадали почти 25 человек
Выборы в Раду: Авиация МВД вступила на дежурство
Выборы в Раду: Авиация МВД вступила на дежурство
Ученые создали библиотеку изображений, недоступных для ИИ
Ученые создали библиотеку изображений, недоступных для ИИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь