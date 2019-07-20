Электрический шуруповерт: особенности новинки от Xiaomi

Новости технологии: Компания Xiaomi объявила о старте продаж электрического шуруповерта Mijia Electric Screwdriver.

Новинку продают на фирменной краудфандинговой платформе компании. Отметим, за 56 минут ей удалось собрать уже 10 000 заказов.

Дизайн. Миниатюрный шуруповерт Mijia Electric Screwdriver выполнен в минималистическом монолитном дизайне, за который Xiaomi получила престижную награду iF Industrial Design Award 2019.

Корпус устройства изготовлен из высококачественного инженерного пластика, имеет высокую термостойкость и ударопрочность. Использование специальной краски обеспечивает надежное сцепление при эксплуатации. Кроме того, такое покрытие более устойчиво к грязи и коррозии.

Характеристики. В Mijia Electric Screwdriver установлен аккумулятор емкостью 2000 мАч, заряда которого хватает на вкручивание 180 саморезов или более чем 200 обычных винтов. Максимальный крутящий момент 5 Н · м, чего достаточно для домашнего использования.

Обзор Xiaomi Mijia Electric Screwdriver

Цена. В рамках предварительного заказа Mijia Electric Screwdriver продается по цене 23 доллара (около 600 гривен), а в рознице устройство можно будет приобрести за 29 долларов.