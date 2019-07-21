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Китайская орбитальная станция "Тяньгун-2" сошла с орбиты Земли

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-2" сошла с орбиты Земли
09:08 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Twitter

Новости технологии: Часть аппарата сгорела в атмосфере Земли, а отдельные куски упали в Тихий океан между Новой Зеландией и Чили.

Китайская космическая станция "Тяньгун-2" завершила свою миссию и покинула рабочую орбиту. Большая часть аппарата, как и планировалось, сгорела в атмосфере Земли, а отдельные куски упали в Тихий океан между Новой Зеландией и Чили.

Как сообщается на сайте Китайского космического агентства, "Тяньгун-2" запустили на околоземную орбиту 15 сентября 2016 года с помощью двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-2Ф". Аппарат стал второй орбитальной станцией Китая.

"Тяньгун-2" (в переводе с китайского "Небесная крепость - 2") имела длину около 10,4 метров, а диаметр ее основной части - около 3,35 метра, вес станции составлял 8,6 тонн. Две солнечные панели космической лаборатории в развернутом состоянии занимали 18,4 метра в длину. Первая стыковка со станцией произошла уже через месяц, в октябре 2016 года, когда к станции пристыковался пилотируемый корабль "Шэньчжоу-11" ( "Небесная лодка") с двумя тайконавтами на борту, которые проработали на "Тяньгун-2" больше месяца, проведя ряд научных и технических экспериментов и запустив со станции спутник "Баньсин-2".

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В дальнейшем станция приняла первый китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-1", который успешно состыковался со станцией три раза в автоматическом режиме и провел ее дозаправку. В целом "Тяньгун-2" успешно проработала более тысячи дней на орбите, хотя сначала срок ее службы оценивался в два года.

Ранее астрономы с помощью космического телескопа TESS открыли три небольших экзопланеты у красного карлика L98-59. Размеры и массы новооткрытых планет можно сравнить с земными, однако ни одна из них не находится в "зоне жизни".

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Земля, Тихий океан, Орбита, Орбитальная станция, Тяньгун-2, Китайская станция.
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