Новости технологии: "Страна багровых туч" была первой попыткой работы братьев Стругацких в соавторстве.

Сегодняшний "Каракули" празднует "Землю багровых облаков", роман авторов Бориса и Аркадия Стругацких, опубликованный в этот день в 1959 году.

"Страна багровых облаков", завершенная в 1957 году - это история о путешествии на планету Венера в конце 20-го века. Представляя оптимистический взгляд на будущее, братья Стругацкие предвидели мир, в котором технологии и социальный прогресс шли рука об руку с ракетами с фотонным приводом, которые доставляли исследователей на Венеру в поисках урана, чтобы помочь генерировать ядерную энергию.

Несмотря на то, что они жили за сотни миль друг от друга, Стругацкие продолжили сотрудничество над более чем 25 романами. Их продолжение "Полдень 22-го века" представило "Полуденную вселенную".

К концу 1960-х братья все чаще использовали свое письмо, чтобы предложить тонкую критику авторитарного правительства, развязав действия в далеких вселенных. Хотя некоторые из их более поздних произведений были подвергнуты цензуре по политическим причинам, с тех пор их семья сделала все свои работы доступными в Интернете, как изначально предполагали авторы.