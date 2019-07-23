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Презентация Honor: представлен 16,1-дюймовый MagicBook Pro с Intel 8-го поколения

Презентация Honor: представлен 16,1-дюймовый MagicBook Pro с Intel 8-го поколения
18:02 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Кроме Honor 9X и Honor 9X Pro сегодня на презентации компания показала ноутбук Honor MagicBook Pro.

Honor MagicBook Pro имеет 16,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей, соотношением сторон 16:9 и занимает 90% площади. Благодаря левой и правой рамке размером всего 4,9 мм ноутбук считается более компактным, чем обычные 15,6-дюймовые ноутбуки. Вес составляет 1.7 кг, что меньше, чем у MacBook Pro, который весит 1.83 кг.

Устройство работает на процессоре Intel Core i7-8565U 8-го поколения, который, как утверждается, на 40% быстрее своего предшественника. Он сочетается с дискретной графикой NVIDIA GeForce MX250, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD.

Также у ноутбука есть семь встроенных датчиков температуры, которые контролируют внутреннюю температуру и помогают снизить шум вентилятора. Производитель заявляет, что батарея будет работать около 14 часов без подзарядки. Подтвердились слухи о камере — она спрятана в средней клавише, которая выскакивает при нажатии.

Honor официально представила смартфоны 9X и 9X Pro

Цена Honor MagicBook Pro составляет $800 за ноутбук с процессором Intel Core-i5, а с процессором Intel Core-i7 — $900. Модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти поступит в продажу в августе. В Китае продажи начнутся 29 июля и Honor пообещала скидку $30 первому покупателю.

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Ноутбук, Презентация, Honor, MagicBook Pro, Honor MagicBook Pro.
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