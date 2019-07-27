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Новая профессия ИИ: нейросеть научили создавать джазовые композиции (Видео)

Новая профессия ИИ: нейросеть научили создавать джазовые композиции (Видео)
14:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Нейросети уже освоили немало профессий: от разработчиков видеоигр до мастеров Photoshop.

Однако искусственный интеллект продолжает развиваться. Новый алгоритм научился создавать джаз, который требует от композитора минимальных навыков импровизации.

На YouTube-канале Dadabots появилась трансляция, во время которой искусственный интеллект в прямом эфире генерирует джазовую музыку.

Нейросеть непрерывно воспроизводит мелодии, составленные на основе альбома Interstellar Space саксофониста Джона Колтрейна. Заметим после 16 "прослушиваний" виртуальный композитор научился импровизировать самостоятельно.

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Авторы алгоритма – разработчики и музыканты Си Джей Карр и Зак Зуковски. Ранее они научили искусственный интеллект создавать дэз-метал, трансляция которого идет в отдельном потоке на канале создателей.

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Все по теме:

Джаз, Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ, Нейросеть.
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