Новая профессия ИИ: нейросеть научили создавать джазовые композиции (Видео)

Однако искусственный интеллект продолжает развиваться. Новый алгоритм научился создавать джаз, который требует от композитора минимальных навыков импровизации.
На YouTube-канале Dadabots появилась трансляция, во время которой искусственный интеллект в прямом эфире генерирует джазовую музыку.
Нейросеть непрерывно воспроизводит мелодии, составленные на основе альбома Interstellar Space саксофониста Джона Колтрейна. Заметим после 16 "прослушиваний" виртуальный композитор научился импровизировать самостоятельно.
Авторы алгоритма – разработчики и музыканты Си Джей Карр и Зак Зуковски. Ранее они научили искусственный интеллект создавать дэз-метал, трансляция которого идет в отдельном потоке на канале создателей.