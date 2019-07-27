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Redmi готовит собственную линейку дешевых телевизоров

Redmi готовит собственную линейку дешевых телевизоров
16:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии: Вслед за Honor выйти на рынок телевизоров решил еще один суббренд — Redmi.

Подразделение Xiaomi готовит сразу несколько моделей, которые точно порадуют своим ценниками.

Что это будет

Сначала на выпуск Redmi TV намекнул директор бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing), после чего информация об устройстве с кодовым обозначением L70M5-RA появилась в базе китайского сертификационного сайта 3C (China Compulsory Certificate).

Маркировка указывает на наличие 70-дюймового экрана. Также телевизору приписывают формат 4К (3840×2160 пикселей).

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Кроме того, сетевые источники говорят о еще одной модели L40M5-F с 40-дюймовым дисплеем.

Ожидается, что обе новинки будут дешевле телевизоров Xiaomi Mi TV, которые вышли в апреле этого года и стоят от $164.

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Телевизор, Технологии, Техно, Xiaomi, Redmi, Redmi TV.
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