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Воскресенье, 28.07.2019
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В Японии создали механический хвост для людей с инвалидностью (Видео)

В Японии создали механический хвост для людей с инвалидностью (Видео)
08:43 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Более того, он может быть действительно полезен.

В своей работе ученые часто находят вдохновение у природы, вспомнить хотя бы застежку на липучке, чьим прототипом был альпийский чертополох или рентгеновские телескопы, вдохновленные уникальной геометрией глаз омара. Тема благодатная и объемная, вот и студенты из Университета Кэйо решили переосмыслить такую, казалось бы, рудиментарную часть тела у человека, как хвост. Устройство Arque выглядит и работает, как пристегиваемый к талии механический хвост. Он состоит из подвижных сегментов с пневматическими "мышцами", которые способны двигаться в восьми направлениях для придания остальному телу большей устойчивости.

Разработчики считают, что устройство сможет помочь человеку при реабилитации или работе с тяжелыми грузами, выступая в качестве дополнительного балансира.

"Для большинства позвоночных животных хвост играет важную роль, предоставляя различные функции для расширения подвижности. Мы предлагаем искусственный антропоморфный хвост, вдохновленный биомимикрией, для получения обратной связи", - сообщают ученые.

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Рабочий концепт Arque покажут сегодня, 28 июля, на выставке SIGGRAPH 2019.

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Все по теме:

Пожилые люди, Япония, Технология, Устройство, Инженерия, Люди с инвалидностью, Механический хвост, SIGGRAPH 2019, Arque.
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