В Японии создали механический хвост для людей с инвалидностью (Видео)

Новости технологии: Более того, он может быть действительно полезен.

В своей работе ученые часто находят вдохновение у природы, вспомнить хотя бы застежку на липучке, чьим прототипом был альпийский чертополох или рентгеновские телескопы, вдохновленные уникальной геометрией глаз омара. Тема благодатная и объемная, вот и студенты из Университета Кэйо решили переосмыслить такую, казалось бы, рудиментарную часть тела у человека, как хвост. Устройство Arque выглядит и работает, как пристегиваемый к талии механический хвост. Он состоит из подвижных сегментов с пневматическими "мышцами", которые способны двигаться в восьми направлениях для придания остальному телу большей устойчивости.

Разработчики считают, что устройство сможет помочь человеку при реабилитации или работе с тяжелыми грузами, выступая в качестве дополнительного балансира.

"Для большинства позвоночных животных хвост играет важную роль, предоставляя различные функции для расширения подвижности. Мы предлагаем искусственный антропоморфный хвост, вдохновленный биомимикрией, для получения обратной связи", - сообщают ученые.

Рабочий концепт Arque покажут сегодня, 28 июля, на выставке SIGGRAPH 2019.