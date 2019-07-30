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Для любой погоды: японцы представили компактный кондиционер (Видео)

Для любой погоды: японцы представили компактный кондиционер (Видео)
15:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram

Новости технологии: В Японии представили компактное устройство обогрева или охлаждения, которое можно положить в карман специальной футболки

Об этом сообщает ЛИГА. Tech.

“Устройство можно поместить в специальный карман на футболке, что находится на спине. Девайс сможет охлаждать или согревать носителя, а управлять им можно через специальное приложение для iOS и Android”, - говорится в сообщении.

Созданием устройства занимались специалисты из компании Sony. Компактный кондиционер получил название Reon Pocket, его вес составляет всего 85 грамм.

Ожидается, что устройство будет иметь ручной и автоматический режимы работы.

Зарядка Reon Pocket продлится около двух часов, а использовать его можно в течение суток. Кондиционер способен снизить температуру тела на 13 градусов, а увеличить - на 8.

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Пользователи смогут выбрать между несколькими вариантами. Базовый комплект, состоящий из футболки и устройства, обойдется в $104. 

Пока в продаже девайса нет, средства на его производство собираются с помощью краудфандинговой платформы. Если процесс окажется успешным, Reon Pocket увидит свет в 2020 году.

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Все по теме:

Технологии, Изобретения, Девайсы, Кондиционер, Техно, Reon Pocket.
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