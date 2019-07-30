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Вторник, 30.07.2019
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Разработчики "World of Warcraft" добавят три новых рейда в честь своего 15-летия

Разработчики "World of Warcraft" добавят три новых рейда в честь своего 15-летия
21:41 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии: Уже 23 ноября 2019 года World of Warcraft исполнится 15 лет, и разработчики решили отпраздновать эту дату с грядущим обновлением.

В ноябре в игру добавят три рейда, во время которых игроки столкнутся с врагами из прошлых дополнений. К тому же в World of Warcraft вернется классическая Альтеракская долина, поле боя Стражей Грозовой Вершины и клана Северного Волка, сражающихся за господство в регионе. Эта локация менялась с обновлениями игры, но, похоже, что Blizzard вернет ей "олдскульный" вид на период празднования.

"На протяжении всего мероприятия вы сможете принять участие в трех уникальных рейдах с легендарными противниками из прошлых расширений, а также побывать на поле битвы в Альтеракской долина, вдохновленной старой школой", - написал менеджер по работе с общественностью.

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Игроки, которые победят девять рейдовых боссов, получат Обсидианового разрушителя миров. В то же время, заглянув на Альтеракскую долину и выполнив квест, геймеры получат питомцев: Боевого скакуна клана Грозовой Вершины (Альянс) и Снежного волка (Орда). Игроки, которые хотя бы зайдут в WoW во время празднования, получат Маленького Чернокрыла.

Обновление также добавит рейд "Огненные Просторы" (Firelands), и новый мод, который позволит игрокам проще находить соратников для прохождения квестов.

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World of Warcraft, День рождение, Blizzard, Видеоигра.
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