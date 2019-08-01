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Четверг, 01.08.2019
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Смартфон может сказать о вас больше, чем вы думали

Смартфон может сказать о вас больше, чем вы думали
01:16 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости технологии: Ученые поняли, как определить характер человека по его смартфону.

Современные смартфоны собирают массу информации о своих владельцах. Давно известно, что различные компании получают информацию (как они утверждают, обезличенную) для того, чтобы улучшать алгоритмы работы своих продуктов. Однако по тому, как человек использует смартфон, можно многое узнать о его характере. При этом не нужно смотреть на установленные приложения и даже разблокировать смартфон. Достаточно всего лишь данных полученных от акселерометра устройства.

Если не вдаваться в технические подробности, то акселерометр — это прибор для измерения ускорения объекта. Как правило, акселерометр представляет собой некий сенсор, закрепленный на упругом подвесе с одной стороны и имеющее устройство для гашения колебаний (демпфер) с другой. Отклонение сенсора от его первоначального положения несет информацию о силе ускорения. Применительно к смартфонам это свойство акспелерометра используется для, например, автоматического поворота экрана, определения жестов постукивания или встряхивания, подсчета количества шагов и так далее. При этом зачастую акселерометр работает даже тогда, когда смартфон заблокирован.

Не так давно ученые из Мельбурнского королевского технологического университета заявили, что многие ключевые параметры личности и характера человека можно вычислить на основе данных акселерометров смартфона. Как отмечают журналисты издания Engadget, эксперты приняли во внимание тот факт, что акселерометр гаджета позволяет узнать, какие расстояния преодолевает человек в день и с какой скоростью он это делает. Также исследовалось то, как часто человек проверяет уведомления и получает звонки.

Авторы работы обнаружили, что использованные ими показатели имеют прямую связь с проявлением черт характера человека. Но как? Все очень просто: как утверждают ученые, общительные люди, принимавшие участие в эксперименте, чаще всего имеют импульсивный характер поведения и проводят свободное время вне дома, но зачастую в разных местах. А женщины с повышенной чувствительностью регулярно проверяют уведомления. Что удивительно, мужчины с такой же чертой характера, наоборот, делают это очень редко.

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Тут, к сожалению, ничего нового. По мнению ученых, новый пласт данных, полученных с акселерометров, можно использовать для более лучшего подбора рекомендованных пар на сайтах знакомств, для улучшения алгоритмов работы социальных сетей и для большей эффективности работы всеми так горячо "любимой" таргетированной рекламы. Однако ждать появления новых алгоритмов работы в ближайшее время не стоит. Новое исследование было лишь предварительным и затронуло всего 52 человека. Сейчас эксперты из Мельбурнского королевского технологического университета намерены повторить опыт на более обширной выборке людей.

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Гаджеты, Смартфоны, Характер, Психология.
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