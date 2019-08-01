Нейросеть vs дизайнеры интерьеров: ИИ научили создавать планы помещений

Новости технологии: Нейросеть теперь может расставить мебель в вашей квартире.

Если раньше нейросети считались чем-то диковинным, то сейчас доступ к таким инструментам есть у многих. Причем эта отрасль развивается невероятными темпами: совсем недавно нейросети учились рисовать картины, и уже сейчас выдают шедевры мирового искусства (и даже способны написать пьесу!). Поэтому вполне логично, что человек решил использовать искусственный интеллект не только для новых открытий, но и также для упрощения повседневных задач.

На этот раз без работы рискуют остаться дизайнеры интерьеров — один из французских разработчиков научил алгоритм создавать планы помещений с расставленной в них мебелью. За основу он взял алгоритм pix2pix, способный превращать наброски пользователя в фотореалистичные портреты. Доработав его, разработчик получил в свое распоряжение инструмент, который сам создает план помещения и даже расставляет мебель.

Сначала нейросеть создает вертикальную проекцию здания, после чего на ее основе берет контур помещения и наносит на план окна и вход. Затем нейросеть сама размечает на плане комнаты, а также стены и проемы между ними. Примечательно, что ИИ понимает тот факт, что помещения разделяются по типам — например, кухня, ванная комната и спальня.

На завершающем этапе нейросеть добавляет в квартиру мебель, но не бездумно: например, стол для обеда обязательно будет на кухне, а не в спальне, а унитаз окажется в ванной комнате. Разработчик не уточняет, откуда он взял данные для этого, но заявил, что модель была обучена на парах исходных и конечных изображений: то есть сначала нейросети "показывали" картинки и фото комнаты без мебели, а затем — то же самое помещение, но уже обставленное мебелью. Таким образом нейросеть училась мастерству дизайнера.

Чтобы нейросеть смогла рисовать планы помещений и расставлять мебель, разработчик обучил ее на данных о зданиях в Бостоне из общедоступной системы. Для создания контура ИИ берет данные о более чем 800 размеченных планах квартир.

Поскольку создатель алгоритма разработал его в рамках работы над магистерской диссертацией, он опубликовал онлайн-версию модели, которую может попробовать любой желающий. Правда, для этого необходим мощный компьютер. Попробуйте, например, спроектировать свое жилище — очень интересно.