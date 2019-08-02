Компания Xiaomi представила кардиограф весом 33 грамма

Новости технологии: На платформе коллективного финансирования Xiaomi появился домашний кардиограф HiPee Smart ECG Wizard для контроля за работой сердца пользователя.

Что умеет

Кардиограф очень маленький и весит всего 33 г, поэтому поместится в сумке или даже кармане. Поэтому пользователь сможет измерить частоту сердечных сокращений и снять электрокардиограмму в любое время и в любом месте.

Для этого необходимо просто зажать HiPee Smart ECG Wizard между указательным и средними пальцами обеих рук. Уже через несколько секунд прибор выдаст результат теста. Гаджет подключается по Bluetooth к смартфону, поэтому электрокардиограмма отображается на его дисплее.

Полученный результат сохраняется - потом его можно показать врачу. Кроме того, сам кардиограф умеет выявлять нарушения в работе сердца, например, мерцательную аритмию, и предупреждает о том, что пользователю необходимо обратиться за медицинской помощью.

Внутри установлен аккумулятор, одного заряда которого хватит до 2 месяцев работы.

Цена

HiPee Smart ECG Wizard оценили в $58.