Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S упал в цене

Новости технологии: Xiaomi Mi Mix 2S продают за половину цены.

В марте прошлого года компания Xiaomi представила улучшенную версию своего флагмана — Xiaomi Mi MIX 2S. С тех пор уже вышел Mi MIX 3, а Xiaomi Mi MIX 2S продолжает дешеветь.

Производитель уже неоднократно снижал стоимость смартфона с выходом новых моделей. сначала цену опустили до $330, потом — до $290. А сейчас в Китае можно купить Mi MIX 2S всего за $260.

Напомним, изначально за флагман просили $528. То есть сейчас он стоит вдвое дешевле стартовой цены.

Правда, в наших магазинах найти Xiaomi Mi MIX 2S сложно.

Также с 1 августа Xiaomi снизила цены на смартфоны Redmi. Например, Redmi K20 Pro стал дешевле на $45, Redmi Note 7 — на $30, Redmi K20 и Redmi 7 — на $15, а Redmi 7A — на $7,5.

Кстати, в украинских магазинах и на AliExpress тоже есть скидки на продукцию Xiaomi. Подробнее читайте в наших материалах.