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ИИ научили вязать одежду

ИИ научили вязать одежду
05:45 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии: В MIT разработали ИИ для проектирования и производства вязаной одежды.

Инженеры из Массачусетского технологического университета создали ИИ, который позволяет разработать индивидуальный дизайн вязаных изделий — например, шапок или перчаток, а затем создать его по шаблону на вязальной машине.

Об этом пишет Engadget со ссылкой на сообщение университета.

ИИ предлагает пользователям различные шаблоны трикотажных вязаных изделий и позволяет нанести на них различные рисунки, в том числе сложные. Прежде, чем создать изделие, система создает 3D-модель размера головы или руки пользователя по фотографии.

ИИ научился играть в шахматы, читая комментарии

Получившийся в макет загружается в вязальную машину, которая позволяет создать трикотажное изделие с заданным дизайном без специальных знаний и подготовки.

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Одежда, Искусственный интеллект, Вязание, Нейросеть.
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