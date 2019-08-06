ИИ научили вязать одежду

Новости технологии: В MIT разработали ИИ для проектирования и производства вязаной одежды.

Инженеры из Массачусетского технологического университета создали ИИ, который позволяет разработать индивидуальный дизайн вязаных изделий — например, шапок или перчаток, а затем создать его по шаблону на вязальной машине.

Об этом пишет Engadget со ссылкой на сообщение университета.

ИИ предлагает пользователям различные шаблоны трикотажных вязаных изделий и позволяет нанести на них различные рисунки, в том числе сложные. Прежде, чем создать изделие, система создает 3D-модель размера головы или руки пользователя по фотографии.

Получившийся в макет загружается в вязальную машину, которая позволяет создать трикотажное изделие с заданным дизайном без специальных знаний и подготовки.