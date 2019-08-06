Facebook удалил страницу страницу мероприятия о "штурме Зоны 51" ради пришельцев

Новости технологии: Facebook закрыла страницу 3 августа, объяснив это нарушением правил сообщества.

Соцсеть Facebook удалила страницу шуточного мероприятия «Штурм Арены 51. Они не смогут остановить всех нас», на которую подписались более двух миллионов человек. В данный момент страница ивента недоступна.

Как сообщает Cnet, Facebook, судя по всему, закрыла страницу 3 августа, объяснив это нарушением правил сообщества.

Создатель страницы Мэтью Робертс опубликовал скриншот с соответствующим уведомлением от администрации соцсети. По его словам, он не знает причин удаления страницы.

Отмечается, что ивент был создан как шутка, но теперь Робертс планирует организовать настоящий тематический фестиваль Area 51 в штате Невада 20 сентября.

Он рассказал, что создал в Facebook еще одну страницу, в этот раз уже для настоящего мероприятия, но эта страница также была закрыта соцсетью.