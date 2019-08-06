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Audi презентовала смесь электрического скутера, скейтборда и электросамоката

Audi презентовала смесь электрического скутера, скейтборда и электросамоката
17:01 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Audi представила гибрид скейтборда и электросамоката. В продаже он появится в 2020 году.

Компания Audi представила смесь электрического скутера, скейтборда и электросамоката e-tron Scooter (e-tron — полностью электрический кроссовер Audi, представленный в прошлом году).

В широкой продаже устройство окажется в конце 2020 года, его стоимость превысит $2 тыс. Об этом пишет Forbes.

Вес Scooter составит всего 12 кг. Батарея в гибриде будет установлена в руле, обеспечивая ему возможность передвигаться на расстояние до 20 км со скоростью до 20 км/час.

На этом электросамокате придется кататься боком, как на скейтборде. Одной рукой можно будет держаться за руль, а второй подавать сигналы другим участникам движения.

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Возможно, Scooter будет предоставляться как дополнительное средство передвижения для владельцев кроссовера e-tron.

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Audi, Скейтборд, Электрический скутер, E-tron Scooter, Электросамоката.
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