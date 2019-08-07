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Среда, 07.08.2019
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Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша

Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
07:36 Сегодня Телеграф

Новости технологии: Сегодняшний Дудл празднует известного украинского писателя, историка и переводчика Пателеймона Кулиша, родившегося в этот день в 1819 году.

Благодаря своим литературным произведениям, в том числе эпической поэме "Украина" и историческим романам, таким как "Черная Рада" ("Черный совет"), Кулиш помог создать культурный идентичность для своей родины, второй по величине страны на европейском континенте после России. Кулиш был также первым, кто перевел Библию на украинский язык.

Выросший в бедной семье казачьего происхождения, Кулишу не разрешили закончить обучение в Киевском университете, так как его семья не принадлежала к дворянскому сословию. Тем не менее, он смог занимать различные преподавательские должности, а также стать плодовитым автором.

Вдохновленные казаками, которые были любителями активного отдыха и боролись за свободное украинское государство в 17 веке, Кулиш и поэт Тарас Шевченко были на переднем крае украинского национального возрождения.

Несмотря на то, что страной управляла Россия во время его жизни, написание кулиша - под сильным влиянием европейской романтической литературы и шотландского романиста сэра Вальтера Скотта - отстаивало уникальные качества украинского наследия и культуры. Он присоединился к Шевченко в Братстве Кирилла и Мефодия, тайном обществе, которое стремилось к независимости для Украины. В результате он был арестован царской полицией и заключен в тюрьму в 1847 году, после чего был сослан в российский город Тула на три года.

Он женился на писателе Ханне Барвинок, основал собственную печатную машину и продолжал публиковать и переводить на протяжении всей своей жизни. Записки о Южной Руси, его коллекции украинского фольклора, до сих пор изучаются многими и по сей день.

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Google, Технологии, Пантелеймон Кулиш, День рождения, Doodle, Техно, 7 августа.
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