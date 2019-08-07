Скачать
Среда, 07.08.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
В Украине хотят изменить законодательство в сфере кибербезопасности
В Украине хотят изменить законодательство в сфере кибербезопасности
Лига чемпионов: результаты матчей 6 августа
Лига чемпионов: результаты матчей 6 августа
Twitter тестирует функцию "Пауза"
Twitter тестирует функцию "Пауза"

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
11:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости технологии: Запуск был осуществлен с 40-й пусковой площадки на авиабазе США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Американская ракета-носитель Falcon 9 в среду утром успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник AMOS 17 израильского оператора Spacecom, сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 доставила на геопереходную орбиту аппарат AMOS 17 со стартовой массой 6,5 тонн, который предназначен для расширения услуг по доступу к интернету районов Африки южнее Сахары.

Для запуска была использована многоразовая первая ступень Falcon 9, которая ранее уже дважды выводила на орбиту космические аппараты. Однако на этот раз ее управляемая посадка не планировалась.

Ранее запуск неоднократно переносился в связи с проверкой надежности работы двигателей ракеты-носителя Falcon 9. По сообщениям SpaceX, в предшествовавшие до старта дни были проведены два статических огневых испытания двигателей многоразовой первой ступени ракеты-носителя, которая ранее уже дважды использовалась для запусков космических аппаратов. По их результатам был заменен один из клапанов в двигателях.

1 сентября 2016 года ракета-носитель SpaceX с установленным на ней спутником связи AMOS 6, с помощью которого израильский оператор уже собирался выйти на африканский рынок, взорвалась при проведении предстартовой подготовки. Причиной стала утечка в системе подачи гелия. В результате взрыва ракеты установленный на ней спутник был уничтожен.

Стало известно, когда состоится запуск ракеты Falcon 9 со спутником Amos-17 

Спутник AMOS 17 создан для Spacecom американской корпорацией Boeing. Стоимость контракта составляет $250 млн. Срок эксплуатации спутника рассчитан на 20 лет.

На данный момент орбитальная группировка израильской компании Spacecom состоит из спутников AMOS 3, AMOS 4 и AMOS 7.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спутник, Технологии, Ракета, Falcon 9, Запуск ракеты, Техно, Ракета-носитель Falcon 9, Израильский спутник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
03 Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
04 День ангела Анны: значение имени и СМС поздравления
05 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский намерен сегодня поговорить с Макроном и Меркель
Зеленский намерен сегодня поговорить с Макроном и Меркель
Байден лидирует в президентской гонке в США от демократов
Байден лидирует в президентской гонке в США от демократов
С начала &quot;хлебного перемирия&quot; погибло 6 солдат ВСУ
С начала "хлебного перемирия" погибло 6 солдат ВСУ
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь