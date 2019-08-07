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AlterEgo: устройство, которое может фиксировать внутренний диалог человека

AlterEgo: устройство, которое может фиксировать внутренний диалог человека
22:02 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:AlterEgo - новая разработка 24-летнего Арнава Капура из Массачусетского технологического института.

Она может фиксировать внутренний диалог человека, даже если он ничего не произносит. Технология включает в себя систему датчиков, которые обнаруживают мизерные нейромышечные сигналы, посылаемые мозгом.

Сигналы считываются, когда пользователь говорит сам с собой или думает, не издавая звуков — ИИ преобразовывает их в слова. Пользователь слышит ответы ИИ через наушник, который вставлен в его ухо. Так любой человек сможет молча подавать сигналы умным устройствам, считать большие суммы за несколько секунд или отдавать другие команды.

"Многие люди с нарушениями речи лишены возможности общаться с другими людьми, — отмечает Капур, кандидат технических наук Массачусетского технологического института. — AlterEgo может восстановить способность говорить для тех, кто не может сделать это сам".

Сейчас Капур испытывает устройство на людях с ограниченными коммуникационными возможностями в больницах и реабилитационных центрах Бостона. Ограничения пациентов связаны с инсультом, церебральным параличом или боковым амиотрофическим склерозом. В этом случае заболевание поражает нервы головного и спинного мозга, постепенно лишая людей возможности использовать свои мышцы, в том числе и те, которые контролируют речь. Но их мозг все еще посылает речевые сигналы голосовым связкам. AlterEgo может фиксировать эти сигналы и преобразовывать их в речь. По данным исследования, точность системы составляет около 92%.

Новый ИИ сможет определить поддельные тексты, написанные ИИ

"Это устройство может дать человеку прекрасную память, возможность общаться с более умной и точной версией себя или упростить бытовые вопросы", — говорит Капур. Сейчас он работает над оптимизацией аппаратного обеспечения для обработки больших объемов данных с минимальными задержками.

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Технологии, Устройство, Техно, ИИ, AlterEgo.
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