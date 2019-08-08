Альтернатива трости: японцы создали механический хвост

Новости технологии:Воодушевленные биомимикрией японские ученые решили создать хвост для людей. По их мнению, это поможет некоторым людям лучше держать равновесие.

Чем может помочь искусственный хвост обычным людям? Помимо реквизита для косплея, это устройство может выступать балансиром для людей, которые по тем или иным причинам плохо стоят на ногах. По словам авторов разработки, сила, создаваемая качанием хвоста, может изменить положение центра тяжести человека.

Создали такую модель ученые из Университета Кэйо. Они позиционируют свою разработку как альтернативу трости. Но для того, чтобы выяснить, какой из этих двух способов поддерживать равновесие лучше, предстоит, по словам ученых, еще провести ряд испытаний.

Прототип, получивший название Arque, копирует хвост морского конька и использует серию искусственных позвонков и четыре пневматические мышцы, чтобы двигаться в ответ на изменение положения тела хозяина. Каждый сустав Arque состоит из четырех защитных пластин и одного регулируемого по весу позвонка.

В каждом суставе пластины соединены вместе с помощью эластичных шнуров, в то время как позвонки прикреплены к ним с помощью пружинного механизма для имитации сопротивления деформации и сжимаемости скелета морского конька, а также для компенсации тангенциальных сил, которые появляются, когда устройство начинает двигаться.

Еще одно применение хвоста заключается в изменении центра тяжести человека. Это, по словам ученых, можно использовать при подключении пользователей к виртуальной реальности. На данный момент пользователи могут испытывать неудобства из-за того, что в виртуальной реальности они находятся в одном положении, но органы чувств говорят о том, что в реальности тело расположено по-другому.