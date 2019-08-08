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Samsung Galaxy S7 и S7 Edge вернулись в список моделей, которые будут получать обновления

Samsung Galaxy S7 и S7 Edge вернулись в список моделей, которые будут получать обновления
04:11 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Samsung все-таки будет обновлять смартфоны Galaxy S7 и S7 Edge

Недавно Samsung объявила о том, что некогда флагманы Galaxy S7 и S7 Edge больше не будут получать обновления безопасности Android. Но теперь компания передумала.

Смартфоны Galaxy S7 и S7 Edge, которые вышли еще в феврале 2016 года, вернулись в список моделей, которые будут регулярно получать свежие прошивки.

Конечно, обновления будут "прилетать" не ежемесячно, но точно каждый квартал. То есть владельцы "старичков" могут рассчитывать на регулярные патчи безопасности и исправления ошибок.

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А вот на ежемесячные обновления могут рассчитывать владельцы флагманов не младше Galaxy S8 и Galaxy Note 8, а также Galaxy A5 (2017) и Galaxy A8 (2018).

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Samsung, Смартфоны, Galaxy S7, Galaxy S7 edge.
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