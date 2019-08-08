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AR-очки: устройство, благодаря которому пловец сможет получить информацию о его тренировке

AR-очки: устройство, благодаря которому пловец сможет получить информацию о его тренировке
21:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Инженеры из канадской компании FORM выпустили первые очки с дополненной реальностью, которые покажут пловцам скорость заплыва и частоту взмахов рук.

Благодаря очкам спортсмены смогут отслеживать статистику тренировки, частоту взмахов рук, пройденное расстояние и скорость движения в режиме реального времени.

В устройство входят сами очки, на внутреннюю поверхность которых с помощью мини-проектора выводится все информация о заплыве. Также в очки встроены аккумулятор и кнопки управления устройством.

Аккумулятора устройства хватает на 16 часов работы, а максимальное допустимое погружение — 10 м. Устройство можно синхронизировать с приложением, куда также будет передаваться вся статистика по заплывам.

Дополненная реальность может менять поведение человека в реальном мире

Очки FORM являются одним из первых устройств для отслеживания статистики пловцов, где данные анализируются очками, а не наручными часами.

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Технологии, Техно, Дополненная реальность, AR-очки.
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