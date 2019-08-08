Ученые разработали искусственный язык, который может определять поддельный виски

Новости технологии:Исследователи планируют, что язык станет инструментом для борьбы с контрафактным алкоголем на международном рынке.

Исследователи из Университета Глазго в Шотландии объяснили, что их разработка важна из-за растущего спроса на дорогие и редкие сорта виски, который приводит к увеличению количества подделок. В прошлом году исследование показало, что из 55 случайно выбранных аукционных и коллекционных бутылок 21 была фальшивой.

Уникальность дизайна языка заключается в том, что он сочетает в себе два различных вида металлов: золото и алюминий. При этом обычно золотой "вкусовой рецептор" находится в одном части искусственного языка, а алюминиевый — в другом. Каждый из них подвергается химической модификации, а затем исследователи наблюдают, как они меняются после контакта с жидкостью.

Теперь исследователи решили поместить два вкусовых рецептора друг с другом, расположив их в шахматном порядке. Это позволило им уменьшить размер и без того маленького устройства. Вкусовые рецепторы дали им два разных оптических профиля в рамках одной пробы. "Теперь мы можем делать в два раза меньше измерений и получать такой же объем информации, как раньше", — добавили исследователи.

"Результаты, которые мы получаем, похожи на человеческие представления о вкусе — мы создаем статистический профиль химической смеси в этой жидкости, — объяснили ученые. — Мы следим за тем, как в различных напитках меняется восприятие рецепторов, а затем прогоняем его через наш алгоритм и фиксируем профиль вкуса напитка".