Lego выпустит конструктор по "Друзьям" в честь 25-летия сериала

Новости технологии:К 25-летию комедийного шоу "Друзья" компания Lego решила выпустить набор конструктора кофейни из сериала.

Lego выпустит новый конструктор The Central Perk Coffee of Friends по мотивам сериала "Друзья".

Об этом сообщает сайт Lego.

Поклонники сериала имеют возможность снова встретить Рейчел, Фиби, Монику, Чендлера, Росса и Джоуи – в форме фигурок Lego.

"Нет лучшего способа отпраздновать 25-ю годовщину телешоу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что набор состоит из 1079 элементов и 7 знаковых фигурок и воспроизводит интерьер кафе. Он включает легендарный диван и барная стойка с кофейной машиной, чашками и едой.

Отмечается, что набор можно будет купить 1 сентября по цене $59,99/ €69,99