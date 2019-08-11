Xiaomi запустила режим максимального энергосбережения

Новости технологии:Теперь 10% заряда хватит на 33 часа работы смартфона.

Во внутренней тестовой версии прошивки MIUI 9.8.10 отыскали новую функцию, которую Xiaomi готовит для своих пользователей.

Это режим «суперэнергосбережения», который позволит смартфону проработать дольше даже на последних процентах заряда.

Итак, режим активируется, когда отметка доходит до 10%. После этого автоматически включается темный фон и выключаются фоновые приложения и системы, расходующие энергию: GPS, синхронизация данных, вибрация.

Владельцу смартфона остается довольно скудный набор функций: он сможет полистать телефонную книгу, позвонить и отправить сообщение. Без Инстаграма — зато с возможностью сохранить связь с внешним миром.

Производитель заявляет, что в таком режиме смартфон сможет проработать более 33 часов!

Когда именно эта функция появится в MIUI — пока неизвестно.