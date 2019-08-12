Huawei презентовала умный экран Honor

Новости технологии:Первое в мире терминальное устройство, работающее на операционной системе HarmonyOS.

Китайская компания Huawei впервые показала публике операционный интерфейс системы HarmonyOS.

Об этом информирует Синьхуа.

“На конференции Huawei Developer Conference-2019, проходящей в городе Дунгуань (провинция Гуандун), компания представила умный экран Honor (Honor smart screen) - первое в мире терминальное устройство, работающее на операционной системе с открытым исходным кодом HarmonyOS”, - говорится в сообщении.

То есть компания впервые показала публике операционный интерфейс представленной на днях системы HarmonyOS.

По словам Чжао Мина, одного из руководителей компании Huawei, курирующего бренд Honor, 55-дюймовый безрамочный умный экран оснащен интеллектуальным чипом Honghu 818 и оборудован всплывающей селфи-камерой.

"Мы занимаем лидирующую позицию в сфере многозадачности благодаря использованию четырехъядерных процессоров и графических процессоров в структуре экрана, поскольку алгоритмы определяют качество изображения", - цитирует специалиста Синьхуа.

Главный исполнительный директор потребительского бизнеса Huawei Юй Чэндун подчеркнул, что HarmonyOS будет совместима с другими системами, такими как Linux, Unix и Android.

Напоминаем, китайская компания Huawei представила собственную операционную систему - HarmonyOS, которая может заменить операционную систему Google - Android, если в этом будет необходимость.

По словам разработчиков, эта операционная система может работать как на смартфонах, так и на "умных" телевизорах и других устройствах.