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Huawei P30 получил ночной режим на фронтальной камере

Huawei P30 получил ночной режим на фронтальной камере
15:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Huawei P30 и Huawei P30 Pro продолжают получать новые функции.

В последней версии прошивки EMUI у обоих флагманов была улучшена фронтальная камера.

В обновлению EMUI 9.1.0.193 разработчики Huawei добавили ночной режим для селфи камеры, новую функцию редактирования видео, улучшили работу сенсора отпечатков пальцев, а также исправили различные уязвимости в системе и интерфейсе.

Пока что доступ к новой версии получили только пользователи из Китая, на других рынках апдейт выйдет в ближайшие недели.

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EMUI 9.1.0.193 установится в автоматическом режиме, если он активирован. В противном случае, пользователю необходимо будет перейти в меню «Настройки»> «Система»> «Обновление программного обеспечения»> «Проверить обновления». Перед установкой рекомендуется сделать резервную копию данных и убедиться, что заряд аккумулятора выше 50%.

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Гаджеты, Смартфоны, Камера, Фронтальная камера, Huawei P30.
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