Xiaomi представила видеорегистратор с автоматической записью ДТП

Новости технологии:Гаджет привлекает своим характеристикам и доступной ценой.

Компания Xiaomi представила видеорегистратор 70Mai Smart Car DVR 2, который способен автоматически начинать запись сразу после момента ДТП. Основные характеристики. Как сообщает Gizmochina Smart Car DVR 2 оснащен сенсором OmniVision с разрешением 2560х1600 пикселей, светосильной (f /1.8) оптикой и углом обзора 140 градусов.

"Сердцем" видеорегистратора стал процессор HiSilicon Hi3556V200. По заявлению производителя, он способен обеспечить степень сжатия на 30% больше по сравнению с традиционным декодированием H.264.

Встроенный G-сенсор позволяет начать запись при столкновении, даже если машина припаркована и регистратор находится в спящем режиме. Устройство сохраняет видеоматериал дорожного инцидента отдельно от записей, которые ведутся в постоянном режиме поверх уже отснятого материала.

Кроме того, в Smart Car DVR 2 предусмотрен Wi-Fi модуль, который позволяет загружать и просматривать ранее записанные видео на смартфоне.

Дата старта продаж и стоимость. Стоимость новинки составляет 42 доллара (около 1100 гривен), дату начала продаж объявят позже.